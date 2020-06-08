سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الحنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2020 في أسواق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرف الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.يقدم موقع " الدستور " التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 و4.32 جنيه للبيع، وحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء وجاء سعره في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.و سجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل في البنك العربي الأفريقي الدولي الي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع، وجاء سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل بنك كريدي أجريكول سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.يشار الي أن الريال السعودي يرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، ويتم تداول الريال في المملكة العربية السعودية من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن "هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".