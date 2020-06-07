تعليمات جديدة من «المركزى» لحماية موظفى البنوك من عدوى كورونا
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:54 م
حسن كامل ..راندا التونيطباعة
أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك لحماية العاملين بالقطاع المصرفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشدد المركزي، فى خطاب موجه للبنوك، على ضرورة اتخاذ الإدارات العليا بالبنوك جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على الكوادر البشرية.
وأكد البنك المركزي ضرورة بذل قصارى الجهد لتوفير أماكن الإقامة بالمستشفيات، التى تقدم أعلى مستوى من العلاج أيا كانت التكاليف لكل العاملين المصابين بالبنك وأسرهم، مع تحمل مصاريف العلاج والإقامة كافة، موضحا أنه على استعداد لتقديم أوجه المساندة المطلوبة كافة بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالبنك.
وشدد المركزي، فى خطاب موجه للبنوك، على ضرورة اتخاذ الإدارات العليا بالبنوك جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على الكوادر البشرية.
وأكد البنك المركزي ضرورة بذل قصارى الجهد لتوفير أماكن الإقامة بالمستشفيات، التى تقدم أعلى مستوى من العلاج أيا كانت التكاليف لكل العاملين المصابين بالبنك وأسرهم، مع تحمل مصاريف العلاج والإقامة كافة، موضحا أنه على استعداد لتقديم أوجه المساندة المطلوبة كافة بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالبنك.