تعليمات جديدة من «المركزى» لحماية موظفى البنوك من عدوى كورونا

أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك لحماية العاملين بالقطاع المصرفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وشدد المركزي، فى خطاب موجه للبنوك، على ضرورة اتخاذ الإدارات العليا بالبنوك جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على الكوادر البشرية.وأكد البنك المركزي ضرورة بذل قصارى الجهد لتوفير أماكن الإقامة بالمستشفيات، التى تقدم أعلى مستوى من العلاج أيا كانت التكاليف لكل العاملين المصابين بالبنك وأسرهم، مع تحمل مصاريف العلاج والإقامة كافة، موضحا أنه على استعداد لتقديم أوجه المساندة المطلوبة كافة بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالبنك.