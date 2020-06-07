طبيب يحكي تجربته مع تنمر جيرانه بعد إصابته بكورونا

كشف الدكتور محمد الدمرداش، أحد أطباء مستشفى العزل، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه طبيب جراحة في مستشفى شبين الكوم التعليمي وخالط حالات إيجابية للوباء في الاستقبال، وبعد إجراء المسحة تبين إصابته بـ«كوفيد- 19».وقال الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه قام بعزل نفسه منزليًا: "الناس لازم تفهم أن الجدران مش بتنقل عدوى، واللي عمل لنفسه عزل منزلي بيحمي نفسه والناس اللي حواليه".واستنكر الطبيب تعرضه للتنمر من سكان العمارة المحيطة به، والذين أصابتهم حالة من الذعر بسبب تواجده في العزل المنزلي، مؤكدًا أن العزل المنزلي أصبح خيارًا لا مفر منه للحالات البسيطة والمتوسطة، وهو أمر مطبق في كل دول العالم.وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ8961 متعاف.وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.