سرت.. سر مدينة استراتيجية تريدها تركيا وميلشيات الوفاق

أحبط الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جميع محاولات ميلشيات الوفاق بقيادة فايز السراج بدعم عسكري تركي، لدخول مدينة سرت الاستراتيجية.تمثل مدينة سرت أهمية جغرافية كبيرة، فهي تقع بين طبرق شرقا وطرابلس غربا، وتعتبر مفتاح السيطرة على ليبيا بكاملها، لكونها نقطة التقاء جميع ربوع المناطق اللبيبة شرقا وغربا وشمالا وجنوب.وتقع مدينة سرت على الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وتبعد عن العاصمة طرابلس 450 كم شرقا.اللافت للنظر إلى أن المدينة تحتوى على العديد من المنشآت الاستراتيجية، مثل مطار القرضابية الدولي، وميناء سرت التجاري، كما تضم أيضا قاعدة جوية رئيسية في القرضابية، ويعد المطار والميناء من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا على العالم.كما تعد المدينة قريبة من موانئ وآبار النفط الرئيسية الثلاثة البريقة ورأس لانوف والسدرة، فضلا عن أنها تقع في إحدى المناطق الغنية بالنفط بين حقول سرت ومرادة وزلة.