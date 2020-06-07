تقارب اجتماعي.. زحام أمام سجل مدني الوراق رغم تفشي كورونا

شهد السجل المدني بمنطقة الوراق، التابع لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، زحاما شديدا غير مسبوق منذ أن استئناف العمل به الأسبوع الماضي، حيث توافد العشرات من المواطنين منذ الصباح الباكر على السجل لإنهاء بعض الإجراءات والأوراق ولكن دون اتخاذ أي احتياطات وقائية.وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، والتي على رأسها وجود تباعد ومسافات بين الشخص والآخر وارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام أدوات التعقيم والتطهير والاهتمام بالنظافة الشخصية، إلا أنهم لم يلتزموا بها وتكدسوا أمام السجل المدني في ساعات النهار الأولى.وكان قد استأنف السجل المدني أعماله يوم الاثنين الماضي هو وعدد من وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية بعد توقفها قرابة شهرين، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.