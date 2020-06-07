100 % من مستخدمي «صحة مصر» يتفاعلون مع تطبيق الوزارة

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنهم أطلقوا تطبيق "صحة مصر" بشكل تجريبي في شهر أبريل، وقاموا بإجراء تحديثات عليه منذ أسبوع.وأضاف أيسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، المذاع على فضائية DMC، أن التحديثات تشمل 3 أشياء بشكل رئيسي؛ نشر مجموعة أكبر عن المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه في فيروس كورونا، وأماكنها وعناوينها، لافتًا إلى أنه أصبح هناك 376 مستشفى حاليًا.وأوضح أنه يتم إرسال مجموعة من الإشعارات لمستخدمي التطبيق يوميًا، لافتًا إلى أن 100% من مستخدمي التطبيق يتفاعلون معه.وأشار إلى أن المعلومات والوظائف المتاحة على التطبيق هي نفس المعلومات والوظائف المتاحة على رقم 105، لافتًا إلى أن وظيفة الإبلاغ متواجدة على التطبيق، إضافة إلى أقرب 5 مستشفيات للحالة: "تسجيل المتابعة اليومية خيار موجود على التطبيق؛ لمتابعة حالات العزل المنزلي يوميًا".