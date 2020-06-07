«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك بحثا غير دقيق نشر بمجلة علمية بريطانية عن أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج مصابي كورونا، لهذا طالبت منظمة الصحة العالمية برفعه من البروتوكولات العلاجية، وفي نفس الوقت، حللت وزارة الصحة المصرية نتائج إعطاء هذا الدواء على 15 ألف مريض، واكتشفنا أن نتائجه جيدة على المرضى، لذلك لم يتم سحبه.وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك شركة عالمية بدأت الحديث عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.وأوضح أن هذا اللقاح في المراحل النهائية، وسيكون متواجدا في السوق في شهر سبتمبر إذا نجحت التجارب النهائية، لافتًا إلى أن الشركة التي ستنتج اللقاح سويدية بريطانية، وأعلنت على أنها ستنتج هذا اللقاح دون أي أرباح طالما كورونا وباء.