الإفتاء: الألعاب الإلكترونية والفيديو مباحة بشرط

أكدت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس.وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإجتماعي "فيس بوك"، إن ذلك مشروط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.