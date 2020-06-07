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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:57 م
هشام عزمي
هشام عزمي
آلاء حسن
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في مسابقة "يوسف إدريس للقصة القصيرة" للعام 2019 - 2020، حيث فاز الكاتب حسن عبدالموجود عبداللاه عوض، بالجائزة الأولى، وقدرها 50 ألف جنيه عن المجموعة القصصية "حروب فاتنة".

كما فاز الكاتب محمد عبدالمنعم محمد عبدالغنى زهران، بالجائزة الثانية، وقدرها 30 ألف جنيه، عن المجموهة القصصية "سبع عربات مسافرة".

وجدير بالذكر أن الأديب يوسف إدريس، كاتبٌ مسرحي وقصصي مصري أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات. تخرج من كلية الطب عام 1947، وتخصص في الطب النفسي، ولكنه لم يستمر في هذا المجال، حيث حمله ولعه بالأدب والقصص القصيرة والمسرح إلى الكتابة ليصبح بذلك من أشهر الأدباء المصريين والعرب.

طُبعت أعماله الأدبية، وتحول كثيرٌ منها إلى أعمالٍ مسرحية وسينمائية شهيرة مثل النداهة والحرام. كانت له بعض الاهتمامات السياسية التي تجلت في مقالاته وآرائه حيال النظام السياسي في تلك الفترة.

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