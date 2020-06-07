أشهرها «فلنسبح الرب».. الأقباط يحتفلون بالعنصرة بالترانيم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بعيد حلول الروح القدس والذي يلقب بعيد العنصرة، وهي كلمة عبرية تعني عيد أو احتفال وتقابل في اللغة اليونانية كلمة بيندكوستي.وينتظر الأقباط عيد العنصرة لتلاوة أشهر الترانيم ذات النغمات المفرحة، والتي يودونها بها فترة الخماسين المفرحة، ولعل أشهرها ترنيمة "فلنسبح الرب" وتقول:" فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد تمجد.. صَعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط.. روح الحق المعزي أمين الليلويا".جعل الاثنين واحدًا أي السماء والأرض.. تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح.. هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد.. ثالوث في واحد وواحد في ثالوث الآب والابن والروح القدوس.. روح الحق المعزى أمين الليلويا".كما يحب الأقباط كذلك تلاوة ترنيمة "تعالَ املأني الآن"، وتقول كلمات الترنيمة:" ارفع يدي نحوك شفتاي تهتف لك كنسمة تلفني يا رب..أسجد أمام عرشك أرفع تسبيحًا لاسمك كنسمة تلفني وترفع نفسي.. الآن تعال املأني الآن تعال إلى بروحك القدوس أتوق إليك الآن، تعال املأني الآن، تعال إلى بروحك القدوس إياك وحدك رجوت"، بالإضافة إلى ترنيمة تعال أيها الروح القدس، والتي تقول: "تَعالَ أيُّها الرُّوحُ القُدُس تَعالَ.. تَعالَ! تَعالَ.. تَعالَ! تَعالَ أيُّها الرُّوحُ القُدُس..تَعالَ بِصَمْتِ رِيْحٍ عاصفَة.. عاصفَة! تَعالَ بِلَهْبِ نارٍ دافئَةْ.. دافئَةْ! تَعالَ.. تَعالَ … تَعالَ ازْرَعْنَا في حَقْلِكَ تَعالَ في اليَباسِ ساقيا؛ ساقِيَا.. تَعالَ في العَليلِ شافيَا ؛ شافِيَا.. ( تَعالَ.. تَعالَ ) …تَعالَ في البُكاءِ تَعزيَة!