إحالة دعوى وقف قنوات المهرجانات على «يوتيوب» للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى، ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف جميع القنوات عبر موقع اليوتيوب التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لهيئة مفوضو الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.وأوضحت الدعوى أن نقيب الموسيقيين أصدر بيانا جاء فيه، إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.