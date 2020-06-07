الأنبا بفنتيوس يترأس قداس عيد العنصرة

ترأس الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي بمناسبة عيد العنصرة في كاتدرائية "مخلص العالم" بمحافظة المنيا، دون حضور شعب قبطي.وتقتصر الاحتفالات بعيد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس على الكهنة والشمامسة فقط، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وعيد العنصرة يأتي عادةً عقب عيد القيامة المجيد ب50 يومًا وهو من الأعياد السيدية الكبرى.