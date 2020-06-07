1595 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت ‏وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وووصول العدد الإجمالي للوفيات إلى 54 حالة.وكانت ال‏وزارة قد أعلنت أمس السبت تسجيل 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حتى يوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.