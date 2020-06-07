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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: أجرينا تخفيضات غير مسبوقة لجذب سفن جديدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:59 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هدير شعراوي
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه كان هناك حرص بألا تتأثر الهيئة بفيروس كورونا المستجد، نظرًا لأنه مرفق هام، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا والحفاظ على دخل قناة السويس من العملة الصعبة والعاملين والمرشدين بالهيئة.

وأضاف في حواره لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات والحزم التسويقية والتخفيضات من أجل اجتذاب خطوط وسفن جديدة والمحافظة على السفن التي كانت تمر بالقناة، موضحًا أن هناك بعض الخطوط والسفن قاموا بإلغاء مرورهم من القناة نظرًا لتوقف عدد كبير من الموانئ.

وأشار إلى أنه تم رفع التخفيضات للسفن القادمة من شمال غرب أوروبا للشرق الأقصى من 6% إلى 17%، بجانب رفع التخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا من 45% إلى 75% طبقًا للمسافة التي تغادر منها السفينة، مؤكدًا أن هذه التخفيضات غير مسبوقة وجذبت سفن كثيرة للمرور بقناة السويس بدلًا من أي طرق أخرى، وذلك من أجل عدم تأثر القناة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

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