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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:42 م
جونسون
جونسون
عبير سليم
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رحبت بريطانيا بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا وتؤكد ضرورة أن تحظى بدعم دولي، حسبما افادت سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.

ودعت بريطانيا الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

أعلنت بريطانيا عن ترحيبها بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة ضرورة أن تحظى بدعم دولي.

ودعت بريطانيا الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مساء السبت ترحيبها بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها وقف إطلاق النار، مطالبة الأطراف الليبية بوقف النار مع ضرورة عودتهم إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وهنأ وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، مصر على الجهود التي بذلتها بشأن الملف الليبي، مرحبا بالنتائج التي تحققت اليوم التي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعرب لودريان خلال مباحثاته مع نظيره سامح شكري عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ومغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية.

ورحبت السفارة الروسية لدى القاهرة، بالمبادرة لأنها ستسهم في إنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدة ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

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