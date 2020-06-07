«كردستان العراق» تؤكد وفاة 4 مصابين بكورونا

أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" بالإقليم.وقالت الوزارة- في بيان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد- إن حالات الوفاة هي لرجل و3 نساء من سكنة مدينة السليمانية".وأضاف البيان: أن المتوفين دخلوا المستشفى وظلوا تحت الرعاية الطبية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة، لكنهم فارقوا الحياة اليوم"، ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية؛ للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا والابتعاد عن التجمعات.