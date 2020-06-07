حملات أمنية مكبرة على الصيدليات عقب الامتناع عن بيع الكمامات

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملات أمنية مكبرة لمراقبة السلع والمستلزمات الطبية والتفتيش على الصيدليات عقب ملاحظة امتناع عدد من أصحاب الصيدليات عن بيع الكمامات الطبية للمواطنين وحجبها لافتعال أزمة نقص مستلزمات طبية، عقب قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنبيه على المواطنين بعدم السماح لاستغلالهم وأعلن أن ثمن الكمامة 2 جنيه فقط، فضلا عن ضبط عدد من المصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع الكمامات دون توفير شروط السلامة ولا تصلح للاستخدام الآدمي ويقومون بتوزيعها على محلات المستلزمات الطبية ومحلات المنظفات تمهيدا لطرحها بالأسواق مام المواطنين مستغلين أزمة انتشار فيروس كورونا.وردت معلومات لضباط مباحث التموين بقيادة اللواء محمد رجائي مدير شرطة التموين بالقاهرة، تفيد أن هناك عدد كبير من الصيدليات بالقاهرة يمتنعون عن بيع المستلزمات الطبية وقاموا باحتكارها وحجبها عن المواطنين زاعمين عدم وجودها عقب إقرار مجلس الوزراء وإلزامهم بيعها بـ2 جنيه فقط، وخرجت حملات أمنية مكبرة لضبط المستلزمات الطبية الفاسدة ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.وشملت الحملة، التفتيش على الصيدليات الكبرى والصغرى ومحلات كبرى والتفتيش على تصريح مزاولة المهنة لدى التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات والصيدليات وضبط مالكها في حين ثبوت عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر، كما يتم مصادرة المنتجات فورا.