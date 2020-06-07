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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 10.5 مليار جنيه في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:20 ص
البورصة تربح
البورصة تربح
اكرم عمران
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ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.5 مليار جنيه، خلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد- أول تداولات الأسبوع، متأثرة بحالة التفاؤل التى سادت أوساط المتعاملين، على خلفية موافقة صندوق النقد الدولى إقراض مصر 5.2 مليار دولار، الأمر الذى يعزز الثقة فى الاقتصاد المحلى، وهو ما ينعكس بالتبعية على جميع القطاعات الاقتصادية وأولها البورصة المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "آى جى إكس 30" بنسبة 2.91%، بما يعادل 309.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 10929 نقطة.

كما قفز المؤشر الثانوى "آى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%، بما يعادل 15.29 نقطة، ليسجل مستوى 1237 نقطة، ما أسهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "آى جى إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64%، بما يعادل 32.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 55 مليون جنيه، وذلك بتداول أكثر من 21 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 2.1 ألف صفقة شراء وبيع.

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