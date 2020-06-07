رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى بلغاريا لـ2668

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:28 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن رتسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، ليصل إجمالي أعداد المصابين بالفيروس إلى 2668 حالة حتى الآن.

وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري- في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الأحد- بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 980، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1528 شخصا، ويوجد في المؤسسات الطبية 147 مريضا، 12 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأظهر المقر إصابة 288 مهنيًا طبيًا حتى الآن، وفي خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين جديدتين بين الطاقم الطبي، كما توفى في اليوم الماضي شخص واحد متأثرا بعدوى كورونا وكان يبلغ من العمر 60 عاما، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي منذ بداية تفشي الوباء في بلغاريا وصل إلى 160 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

213 ألف جنيه فاتورة علاج مريض كورونا بمستشفى خاصة

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

شركة صينية تبدأ تجربة عقار للأجسام المضادة ضد كورونا على البشر

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية