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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنما تعيد فرض القيود على تنقل الناس لمكافحة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:59 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت الحكومة البنمية، إنها ستعيد فرض قيود على تنقل الناس في إقليمين بهما أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عقب أحدث زيادة في حالات الإصابة في البلاد.

وأضافت الحكومة أنه ابتداء من يوم الاثنين، ستعيد بنما فرض قيود لوقف تنقل الناس في إقليمي بنما،الذي يضم العاصمة، وبنما أوسيتي.

وقالت نادية بورسيل المدير العام للصحة في كلمة تلفزيونية إن بنما ستشدد تدابيرها لاحتواء كورونا لعدم التزام الناس بالإرشادات الصحية وسط زيادة حدثت في الآونة الأخيرة في السفر الداخلي.

وأضافت " ما زال أمام بنما فرصة لكسب المعركة ضد كوفيد-19 لأن النظام الصحي لم ينهار ولكن إذا استمر السلوك الذي تم انتهاجه هذا الأسبوع فقد تنفد الموارد الأساسية".

وتمثل هذه القيود انتكاسة لبنما التي تحولت في أول يونيو من تطبيق عزل عام كامل إلى حظر تجول ليلي وبدأت في إعادة فتح الاقتصاد.

وزادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 541 حالة لتصبح 16004 حالات في حين ارتفع عدد حالات الوفاة 16 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 386 حالة.

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