الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين

يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي العاشر أون لاين، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد.ويتضمن اللقاء أربع فقرات، "الأولى" مع الباحث "حلمي ياسين"، الذي يتحدث عن "رحلة في التراث الشعبي" وعن شروط تسجيل التراث الثقافي على موقع اليونيسكو.أما الفقرة الثانية تتضمن فاصل غنائي مع الفنانة "ندى الموجي" بينما تضم الفقرة الثالثة أمسية شعرية، يشارك فيها الشعراء إسلام حمادة، حسام ابراهيم، حسن فريد طرابية، ريهام شمس، خالد الحداد، محمد لبن، محمد طايل، مروة كامل، وتتضمن الفقرة الرابعة لقاء مفتوح يشارك فيه الشعراء الحاضرون.