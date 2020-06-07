متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي يقوم بإنزال نشرة مرتين في السنة خاصة بضخ دماء جديدة وترقية الزملاء المتميزين بالوزارة نتيجة لعمليات التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات.وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "extra news"، مع الإعلامية لما جبريل، مساء السبت، أنه خلال الأسابيع الماضية تم دراسة توزيع 161 قيادة، هذه القيادات منهم 60 من مدارس فكرية مختلفة، وتم دخولهم مجال عمل الإدارة المحلية من خلال إعلان الوزارة رقم 2 لعام 2019، حيث تقدم 183 متقدمًا خضعوا لامتحانات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم تصفيتهم إلى 105.وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنهم خضعوا للتأهيل في مركز تدريب التنمية المحلية بمركز سقارة لمدة ثلالثة أسابيع كاملة، ثم تم إخضاعهم لاختبارات نهائية في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وتم الخروج بـ60 قيادة، والذين تسلموا عملهم صباح يوم السبت.