انتشال 3 جثث من أسفل عقار انهار فى البساتين
السبت 06/يونيو/2020 - 07:09 م
هدير مصطفيطباعة
انتشلت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة 3 جثث انهار عليهم عقار أثناء التنقيب عن الآثار بالبساتين.
وتبين من التحريات تنقيب حسين م، 46 سنة، صاحب العقار وشريكة محمد س، بمساعدة كل من أحمد ج، ومحمد ش، عن الآثار بأحد شوارع عزبة النصر ما أدى إلى انهيار العقار عليهم أثناء الحفر.
وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث بعد وقوع انهيار جزئى بعقار مجاور.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أنه أثناء تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار انهارت عليهم الرمال والعقار، وجارٍ اتخاذ الاإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتبين من التحريات تنقيب حسين م، 46 سنة، صاحب العقار وشريكة محمد س، بمساعدة كل من أحمد ج، ومحمد ش، عن الآثار بأحد شوارع عزبة النصر ما أدى إلى انهيار العقار عليهم أثناء الحفر.
وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث بعد وقوع انهيار جزئى بعقار مجاور.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أنه أثناء تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار انهارت عليهم الرمال والعقار، وجارٍ اتخاذ الاإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.