انتشال 3 جثث من أسفل عقار انهار فى البساتين

انتشلت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة 3 جثث انهار عليهم عقار أثناء التنقيب عن الآثار بالبساتين.وتبين من التحريات تنقيب حسين م، 46 سنة، صاحب العقار وشريكة محمد س، بمساعدة كل من أحمد ج، ومحمد ش، عن الآثار بأحد شوارع عزبة النصر ما أدى إلى انهيار العقار عليهم أثناء الحفر.وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث بعد وقوع انهيار جزئى بعقار مجاور.تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أنه أثناء تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار انهارت عليهم الرمال والعقار، وجارٍ اتخاذ الاإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.