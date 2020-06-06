الخارجية الأمريكية: نرحب بجهود مصر لدعم وقف النار في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بجهود مصر لدعم وقف النار في ليبيا.وطلبت في بيان، الأطراف الليبية دعم وقف النار والعودة للتفاوض.دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو 2020، معلنًا عن مبادرة لحل أزمة هذا البلد توافق عليها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.كان أبرزها التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو الجاري.