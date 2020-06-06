غرامات فورية لسائقين لمخالفتهم ارتداء الكمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم ضبط 46 من سائقي سيارات الأجرة بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق لعدم ارتدائهم الكمامات وتحصيل غرامات فورية منهم قدرها 4 آلاف و600 جنيه.قال المحافظ في تصريح، السبت، إنه تم تشكيل 5 لجان من إدارات المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة برئاسة عبده سالم، والمرور والمواقف لمتابعة سيارات الأجرة بكل أنواعها بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وتمكنت من ضبط 769 من السائقين المخالفين للقرارات الوزارية على مدى سبعة أيام وتحرير محاضر لهم وتحصيل غرامات فورية منهم.وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على ماهر عمر مدير إدارة المواقف بعدم السماح بتسير السيارات إلا بعد تطهيرها وتعقيمها والتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات وتوقيع الجزاءات الرادعة علي المخالفين.