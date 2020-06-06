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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترحب بـ«إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 05:29 م
السفارة الروسية لدى
السفارة الروسية لدى القاهرة
محمد عمر
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رحبت السفارة الروسية لدى القاهرة، اليوم السبت، بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية باسم إعلان القاهرة خلال اجتماع ضم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت السفارة الروسية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مصر تقدمت اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدة ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كل الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس السيسي وحفتر وعقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية باسم إعلان القاهرة تضمنت مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الإثنين المقبل، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي "إعلان القاهرة" بإلزام كل الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

ونصت المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كل المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

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