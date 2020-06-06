بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو 2020، معلنًا عن مبادرة لحل أزمة هذا البلد توافق عليها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.كان أبرزها التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو الجاري.