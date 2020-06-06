الأنبا إبرآم يؤجل القداسات لطلاب الثانوية بسبب ارتفاع حالات كورونا

أعلن الأنبا ابرآم مطران الفيوم للأقباط الأرثوذكس، عن تأجيل القداسات لطلبة الثانوية العامة نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الطلبة.وقال الأنبا ابرآم في بيانه اليوم: تقرر تأجيل تناول طلاب الصف الثالث الثانوي الذي كان مقرر إتمامه بجميع كنائس الإيبارشية بدءًا من صباح غدًا الأحد 7 يونيو.وكان قد أصدر الأنبا إبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، أمس الجمعة بيانا استثنائيا لطلبة الثانوية العامة بشأن حضور القداسات في كنائس الإيبارشية قبل بدء الامتحانات، وقرر حضور الطلبة القداسات وفقًا لضوابط احترازية.وجاء البيان كالتالي:1- التناول قاصر على طلبة الصف الثالث الثانوي فقط يوم الأحد 7 يونيو الجاري بجميع كنائس الإيبارشية ماعدا دير القديس الأنبا إبرآم.2- الدخول للكنيسة بموجب أصل رقم الجلوس وغير مسموح بدخول مرافقين أو أحد أفراد الأسر.3- منعًا للتكدس يفضل حضور الطالب بالكنيسة التابع لها أو الأقرب للمنزل.4- الاستفسار من الكهنة بكل كنيسة بموعد القداس على أن يكون الموعد قبل انتهاء الصلاة بنصف ساعة، حيث أن الأبواب الخارجية ستكون مغلقة قبل الموعد الذي سيحدده الأباء للدخول للكنيسة.5- الانتظار للتناول بفناء الكنيسة أو بمبنى الخدمات بحسب النظام المقرر بكل كنيسة.6- امتناع أي شخص عن الحضور إذا كانت درجة حرارة جسمه مرتفعة أو تبدو عليه أي من الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا.7- ضرورة الالتزام بالقواعد الطبية الاحترازية من ناحية ارتداء الكمامة والجوانتي قبل دخول الكنيسة والحرص على الوقوف على بعد مسافات، وإحضار كافة المتعلقات الشخصية وعدم المخالطة مع الحاضرين.8- ضرورة الالتزام وعدم طلب أي استثناءات في كل ما تم عرضه.