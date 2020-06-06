«علمية كورونا» توضح خطة متابعة عزل المصابين منزليا

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عضو اللجنة العلمية المنوطة بوضع بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، عن إجراءات العزل المنزلي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ولم تظهر عليها أعراض، والحالات المصابة بأعراض بسيطة.وأضاف أمين لـ"الدستور"، أن جميع الحالات المترددة على المستشفيات يتم تقييم حالاتهم الصحية بعد فحص أشعة الصدر، ويتم إعطاءه حقيبة تضم بروتوكول العلاج والأدوية الخاصة به، ويتم توجيههم بالمتابعة مع المستشفى بعد مرور 5 أيام من بدء تناوله، حال كانت الأمور جدة يتم متابعته بعد 5 أيام أخرى حتى انتهاء فترة العزل المنزلي والمحددة بـ14 يوما.وتابع، أنه يتم التشديد على المرضى بالتوجه للمستشفى في أسرع وقت حال تدهورت أعراض المريض خلال فترة العزل المنزلي، لتقييم حالته الصحية وسحب مسحات من المريض لإجراء تحليل الـ"PCR" الخاص بفيروس كورونا وعدد من الفحوصات الأخرى، للوقوف على ضرورة عزله في المستشفيات من عدمه.وعن الأدوية التي يحصل عليها المريض خلال فترة العلاج فى المنزل، قال الدكتور وجدي أمين، إنها نفس أدوية بروتوكول العلاج فى المستشفى وتشمل الكلوركين والباراستيمول وعدد من الفيتامينات أو المضادات الحيوية.