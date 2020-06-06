الوزراء العراقيون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية، بأن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية، ووافق مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على تعيين سالار عبدالستار، وزيرًا للعدل.فيما صوّت مجلس النواب العراقي على تعيين حسن ناظم عبد حمادي وزيرًا للثقافة، وعلاء أحمد حسن عبيد وزيرًا للتجارة، وإيفان فائق للهجرة.كما يصوت مجلس النواب على محمد كريم للزراعة، وإحسان عبدالجبار للنفط، وفؤاد حسين للخارجية العراقية.من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن التصويت على الوزارات المتبقية يعد دافعًا إضافيًا لتنفيذ برنامجه الوزاري.وقال الكاظمي، في كلمة له نقل التليفزيون الرسمي جزءا منها، إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري".وكان قد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، فإن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية.وأعلن مجلس النواب، الخميس الماضي، تسلم رئيسه محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، دون الكشف عنها، والتي يرى بعض النواب أن الأسماء المرشحة للوزارات السيادية "شخصيات جدلية".