عقيلة صالح: السيسي حريص على استقرار ليبيا

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مصلحة ليبيا وشعبها، ومواجهة الإرهاب في ليبيا.وأضاف صالح، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك في مصر بحضور الرئيس السيسي: "الجيش الليبي عندما تحرك نحو العاصمة الليبية لم يتحرك لمواجهة الشعب الليبي ولكن لمواجهة الإرهابيين وجماعات الإرهاب".وتابع: "الجيش عندما اقترب من تحرير العاصمة، جاء الدعم التركي لمساندة الإرهابيين، وبناء على النداءات المخلصة تراجع الجيش الليبي حتي يحقن دماء الليبيين".ولفت صالح، إلى أنه استجابة لنداء الدول العربية بوقف القتال، قام الجيش الليبي بقبول الهدنة لكن الطرف الآخر لم يلتزم بالهدنة.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلًا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.