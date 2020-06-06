«حفتر»: نقدر جهود مصر لدعم الجيش الليبى فى حربه ضد الإرهاب

قال قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إننا نقدر الجهود التي تبذلها مصر لدعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب.وأضاف حفتر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن التدخل التركي في ليبيا يزيد الاستقطاب الإقليمي والدولي، وأن تركيا ترعي الإرهاب أمام العالم وتنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.