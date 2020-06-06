«الداخلية» تتابع تنفيذ قرارات مواعيد الغلق

أسفرت جهود وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة خلال 24 ساعة عن ضبط (1036) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (368) قضية (بيع أزيد من السعر - احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار – عدم الإعلان عن الأسعار)، وضبط (258) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.