رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تتابع تنفيذ قرارات مواعيد الغلق

السبت 06/يونيو/2020 - 11:48 ص
الداخلية
الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
أسفرت جهود وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة خلال 24 ساعة عن ضبط (1036) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (368) قضية (بيع أزيد من السعر - احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار – عدم الإعلان عن الأسعار)، وضبط (258) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

«الصحة» تعلن نجاح حقن «حالات كورونا الحرجة» ببلازما المتعافين

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست

صدور ديوان « تأملات في ذاكرة الوجع » لـ ستار البياتي