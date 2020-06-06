كنائس شبرا الشمالية تخصص لجنة لمساعدة مرضى كورونا

أعلنت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية تخصيص خدمة بإيبارشية شبرا الشمالية وتشكيل لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).وأضافت الكنيسة في بيانا لها- أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة.وتابعت أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، فالاحد الأول هو أحد القيامة يليه أحد توما وصولا إلى أحد العنصرة؛ والذي يحل في 7 يونيو المقبل.