إزالة 12 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة جميع أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقال المحافظ، في بيان، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبدون ترخيص، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 814 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3932 فدان و18 قيراط و8 سهم، و3364 حالة إزالة مباني بمساحة 453438 متر مربع.وشدد القاضي، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.