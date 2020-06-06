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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. الأنبا بفنوتيوس يترأس قداس أحد العنصرة

السبت 06/يونيو/2020 - 09:16 ص
الأنبا بفنوتيوس مطران
الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط،
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، غدًا الأحد صلاة القداس الإلهي لأحد العنصرة بكاتدرائية مخلص العالم بسمالوط، منفردًا دون حضور شعبي.

ومن جانبها، تبث صفحة الرسمية لمطرانية سمالوط القداس الإلهي للأنبا بفنوتيوس عبر البث المباشر؛ وذلك لمشاركة الأقباط صلوات القداسات الالهية.

ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترؤس القداسات الإلهية بمقر المطرانية منفردين دون حضور شعبي؛ وذلك وفقا لقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه السبت الماضي بتنظيم قداسين استثنائي أحدهما في عيد دخول السيد المسيح ارض مصر؛ والآخر أحد العنصرة والذي يحل غدًا الأحد.

وتحتفل الكنيسة في 7 يونيو المقبل بعيد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس على التلاميذ عقب قيامة السيد المسيح بخمسين يومًا.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الرسل في 8 يونيو المقبل والذي يستمر لمدة شهر كامل ينتهى 12 يوليو المقبل في عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

وصوم الرسل هو أقدم الأصوام التى عرفتها المسيحية فهو ثاني يوم بعد أحد العنصرة لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأون الكرازة والتبشير في جميع أنحاء العالم.

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