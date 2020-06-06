ارتفاع إصابات كورونا فى بنما لـ15463

ذكرت وزارة الصحة في بنما، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد ارتفعت إلى 15463 حالة، وذلك عقب تسجيل 400 حالة إصابة جديدة.وأضافت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 370 حالة، وذلك عقب تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كثيفة لجميع أنحاء العالم في غضون شهرين.