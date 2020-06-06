وفاة فلسطيني في أمريكا بكورونا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المواطن في السبعينيات من عمره، وهو أحد أبناء الجالية في أمريكا وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا.