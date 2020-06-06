«خريجى الجامعات الروسية» تحيى ذكرى الشاعر «بوشكين»

تحيي الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتة، اليوم السبت، ذكرى ميلاد شاعر روسيا الكبير وعميد الأدب الروسي الكسندر بوشكين (1799-1837).وتنظم الاحتفالية على صفحة الخريجين، ثم تنشر جميع المواد على موقع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بمشاركة الخريجين المتخصصين وفي مقدمتهم الدكتورة مكارم الغمري، أستاذ الأدب الروسي وعميد كلية الألسن السابق، والحائزة على وسام بوشكين من الرئيس الروسى بوتين.وتشارك "الغمرى" بمادة مصورة بالفيديو في 15 دقيقة عن أهم محطات حياة الشاعر الكبير، كما يشارك الدكتور أنور إبراهيم وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق، وأيضا الدكتور محمد نصر الجبالي المستشار الثقافي المصري في روسيا ومجموعة كبيرة من الخريجين.ويعد الكسندر بوشكين أكبر شعراء روسيا وأكثر أدبائها حبًا للشرق العربي وتاثرًا به، وهو يعد نموذجًا للفنان الشامل، فإلى جانب الشعر الذي يشغل مكانة مرموقة في إنتاجه كتب بوشكين التراجيديا القصيرة والمسرحية التاريخية والدراسات النقدية، كما أسس قبل وفاته مجلة المعاصر الأدبية عام 1836 وكتب للأطفال قصصا شعرية.