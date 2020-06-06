"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

تعرض الفنان محمد عبد الوهاب لانتقادات قوية عقب مقابلته للفنانة نجوى فؤاد، حسب مجلة "آخر ساعة" في عددها 1978.وكان لقاء موسيقار الأجيال أثناء عمله على موسيقى قمر 14، وجاءت الانتقادات التي نشرتها المجلة، بأنه كان لا يليق بالفنان محمد عبد الوهاب "السحاب"، أن يلتقي بالراقصة، كيف يلتقي السحاب بالراقصة.الجدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب قام بتأليف مقطوعة موسيقية تحمل اسم "قمر 14" بناءا على طلب نجوى فؤاد، ولاقت الرقصة والموسيقى نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وكانت أول مقطوعة تؤلف خصيصًا لراقصة.