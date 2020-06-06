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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سنطلب من الكونجرس حزمة تحفيز اقتصادية إضافية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:51 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الكونجرس تمرير المزيد من حزم التحفيز الاقتصادية، بما في ذلك خفض الضرائب على الأجور، حتى بعد أن سجلت الحكومة تحسنا مفاجئا في بيانات البطالة الأمريكية.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب قال في تصريحات بالبيت الأبيض للاحتفال بتقرير الوظائف إننا "سنقوم بتخفيض الضريبة على الأجور، ونعتقد أنه سيكون أمرا لا يصدق من حيث ما نقوم به، لأننا سنصبح مرة أخرى أكبر وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم إن معدل البطالة لشهر مايو انخفض إلى 3.13 بالمئة، بعدما وفر سوق العمل عددا من الوظائف.

وقال ترامب إننا "سنطلب أموال تحفيز إضافية، لأننا بمجرد أن نحقق ذلك، سيكون (الاقتصاد) أكبر بكثير وأفضل بكثير مما رأيناه في هذه البلاد، بما في ذلك الأشهر الثلاثة أو الأشهر الماضية".

كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وافق على حزمة تحفيز إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار الشهر الماضي، وذلك إلى حد كبير، بهدف مساعدة الولايات والمستشفيات المأزومة التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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