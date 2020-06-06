«مسن» يجدد التظاهرات الأمريكية فى بافلو (فيديو)

نشر موقع "الدستور"، صباح أمس، مقطع فيديو، للشرطة الأمريكية وهي تدفع مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا ليسقط على الأرض وتنزف الدماء من رأسه، في بوفالو بولاية نيويورك.الفيديو أثار ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعل غضب الشعب الأمريكي في المدينة مرة أخرى بعد أن كانت مشاعر الغضب بدأت تهدأ.وأكد بعض المتظاهرين في بافالو بنيويورك أن ما حدث يسيء إلى سمعة الشرطة، واصفين تلك الاعتداءات بـ"المرعبة".وطالب المواطنون السلطات في الولايات المتحدة بالتركيز على الحقائق، لأن ما حدث هو إساءة للجهاز الأمني الأمريكي بالكامل.وكانت التظاهرات الأمريكية قد اندلعت قبل 9 أيام بعد مقتل جوروج فلويد في مينابوليس على يد ضابط شرطة أمريكي، حيث وضع ركبته على رقبة جورج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في التحقيقات وهو يصرخ "لا أستطيع التنفس.. جسدي يؤلمني، رقبتي ترلمني".