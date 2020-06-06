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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمر هاشم: الأزهر قبلة المسلمين بعد الحرمين

السبت 06/يونيو/2020 - 02:44 ص
عمر هاشم
عمر هاشم
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة في الجامع الأزهر بعد توقفها، جعلت الحضور يبكون وامتلأت عيونهم بالدموع، فالمساجد بيوت الله، وفيها ملائكته، وارتباط الصالحين بها وثيق.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "فتح المسجد للصلاة كان فيه متنفس للناس، شعرت بسعادة وعاطفة دينية لدرجة أني بكيت قبل أن أصعد إلى المنبر، نحمد الله الذي هدانا لهذا، ونناشد إخواتنا بالتعاون على درء الوباء والمحافظة حتى نمر من الأزمة بسلام".

ولفت إلى أنه وجه من فوق منبر الأزهر 4 نداءات، باعتباره قبلة المسلمين بعد الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين، موضحًا أن النداء الأول هو أن للكون إلهًا يجب أن يؤمنوا به، والنداء الثاني أن ما ظهر بلاء إلا بذنب ولا يكف إلا بتوبة، والنداء الثالث تعاون الغني مع الفقير، والنداء الرابع للأطباء أن يخلصوا ويضاعفوا العمل، وأجرهم عند الله عظيم.

وأردف: "إذا حصل الوباء ورأى المتخصصون في علم الوقاية والطب بالسماح بعدد أكبر للصلاة فلا مانع، أنا مع المحافظة على التعليمات الطببية والضرورات الاحترازية حتى لا يستفحل الخطر".

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