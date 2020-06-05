كاتب صحفي: قطر هي حجر الزاوية في أي مؤامرة على العرب (فيديو)

قال محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قطر هي حجر الزاوية في أي مؤامرة على العرب، لافتا إلى أن قطر تسعى دائما إلى نشر الفوضى وهدم استقرار الدول العربية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف العربي لن يتغير نحو قطر، لأن الأساليب المنحطة التي تتبعها قطر ما زالت مستمرة فيها، وما زالت تدعم كل العمليات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا.وأكد أن الدول العربية تتأكد كل يوم أن اليد القطرية القذرة لا تريد أن تتطهر من سفك الدماء وهدم استقرار الدول العربية، ونشر الفوضى، وإشاعة أجواء الصراعات والإرهاب، متابعا: "الموقف العربي لن يتغير حتى تغير قطر من أسلوبها".ولفت إلى أن قطر تمتلك أدوات إعلامية كبيرة، وقطر اشترت مؤسسات عريقة مثل الجارديان، وتشتري مساحات في صحف كبيرة لنشر أكاذيبها.