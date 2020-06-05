سد النهضة ورفع السودان من قائمة الإرهاب.. رسائل حمدوك حول «قضايا إفريقيا»

شارك رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الكثير من الرسائل والمعلومات حول سد النهضة العلاقات مع إثيوبيا والخليج ورفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية خلال حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط الذي جاء بمثابة رسائل في عدة قضايا يرصدها الدستور في التقرير التالي:



سد النهضة

-سد النهضة

أكد حمدوك، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته الجمعة، أن الخرطوم طرف أصيل في سد النهضة، وليسوا وسطاء، مشيرًا إلى أن للسد فوائد كبيرة جدًا سيستفيد منها السودان.



وأضاف: "ما قمنا به من عمل هو مساعدة الأطراف الثلاثة ووقف التصعيد والعودة لمائدة التفاوض، لنصل إلى اتفاق يمكن إثيوبيا من ملء بحيرة السد قبل البدء في ملء البحيرة".



يذكر أن السودان أعلن، في وقت سابق، عن رفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، متمسكا بتوقيع اتفاق ثلاثي يضم مصر من أجل الاتفاق على آليات تشغيل السد، بما لا يضر بالدول الثلاث، فيما أعلنت إثيوبيا ترحيبها بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي توقفت منذ رفضها التوقيع على الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين الدول الثلاث وبحضور البنك الدولي للوصول إلى حل لتشغيل سد النهضة.



-العلاقات مع إثيوبيا في ظل التوترات الأخيرة

قال حمدوك إنه غير قلق من حدوث تصعيد مع إثيوبيا، بعد التوترات الحدودية الأخيرة، مشددًا على أن البلدين بينهما من الآليات ما يمكن أن يساعد في معالجة الأزمة.



وأضاف: "تجمعنا بإثيوبيا علاقات الجيرة والثقافة والتاريخ، وبيننا من الآليات ما يمكن أن يساعد في معالجة الأزمة، فهناك لجنة خماسية مشتركة مكونة من وزير مجلس الوزراء من جانبنا، ونائب رئيس الوزراء من جانبهم، ووزراء الخارجية من البلدين، وقادة هيئات الأركان والاستخبارات، اجتمعت الشهر الماضي ونتوقع عقدها خلال هذا الشهر لمعالجة الأزمة، نحن غير قلقين من حدوث تصعيد".



-العلاقات مع السعودية والإمارات

وعن العلاقات مع الخليج، قال حمدوك "علاقتنا جيدة جدًا مع السعودية والإمارات، ونشيد بالدعم الذي نتلقاه من الأشقاء في السعودية والإمارات، لكننا نطمح لأن ترتقي العلاقة لمجال أكبر من الهبات، نحن نريد علاقة تقوم على المصالح المشتركة وعلى الاستثمار دون سقف محدد، ونسعى لأن يأتي رأس المال السعودي والإماراتي للاستثمار عندنا ببلايين الدولارات، لأن لدينا الإمكانيات والمزايا التي تمكن من حدوث هذا التكامل، ونريد علاقة سقفها بلا حدود ولا تقف عند حدود المعونات، بل أن تذهب لآفاق أرحب من ذلك".



عبدالله حمدوك