مطران طنطا يلتقي الأقباط اليوم عبر البث المباشر

يستأنف الأنبا بولا مطران طنطا، اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عبر البث المباشر، وتبث الصفحة الرسمية لمطرانية طنطا العظة الأسبوعية للمطران "أونلاين".ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إطلاق عظاتهم اليومية "أونلاين" وذلك منذ إصدار قرارات إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط.وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا، فترة الخماسين المقدسة، والتي تستمر حتى عيد العنصرة، ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل، وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.وكانت الكنائس المسيحية المختلفة قد احتفلت بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر قادمة من فلسطين، وأقامت الكنائس المسيحية القداسات الإلهية بالكنائس مقتصرة على الكهنة والأساقفة دون حضور شعبي.