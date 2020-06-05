ضبط عصابة سرقة ماكينات الري من حقول المنيا

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة ماكينات الري من الحقول.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغات بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، يقيمون بمدينة الفشن التابعة لمحافظة بني سويف والمتاخمة لمركز العدوة بالمنيا، بسرقة ماكينات الري الخاصة بالمزارعين من حقولهم.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أحمد عوض وسراج حسام ومحمد أبوالصفا.وتمكن فريق البحث من تحديد أفراد التشكيل، وهم: "محمد" 33 سنة، عاطل، و"ربيع" 49 سنة، عاطل، و"إسلام" 18 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ماكينتي ري وتروسيكل، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.