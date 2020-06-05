بأكليل ورد.. أحدث ظهور لـ ريهام عبد الغفور (صورة)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:17 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت ريهام بإطلالة صيفية جذابة ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة: "من أيام الحياة العادية حياة ما قبل الخوف.. ربنا يرجعها"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها متمنين عودة الحياة لطبيعتها.
وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019، بطولة دينا الشربينى، سوسن بدر، ملك حسن، أحمد داوود، مريم الخشت، أحمد السعدني، جمال سليمان، وعمر السعيد. شاهد
ظهرت ريهام بإطلالة صيفية جذابة ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة: "من أيام الحياة العادية حياة ما قبل الخوف.. ربنا يرجعها"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها متمنين عودة الحياة لطبيعتها.
وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019، بطولة دينا الشربينى، سوسن بدر، ملك حسن، أحمد داوود، مريم الخشت، أحمد السعدني، جمال سليمان، وعمر السعيد. شاهد