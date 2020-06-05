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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في عزل أبو خليفة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:36 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
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كشفت مصادر لـ"الدستور" أن إجمالي 9 أشخاص موجود في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة المخصصة لعزل مصابي الفيروس في محافظة الإسماعيلية، ويتلقون العلاج بها من بينهم الفنانة رجاء الجداوي.

يذكر أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، مستقرة رغم ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم لـ99، بعدما سجلت 99 فجر أمس، وعصر أمس انخفضت لـ96، علما بأن النسبة الطبيعية بين 95 و100، فيما استقرت درجة حرارتها عند 37 درجة.

وأضافت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بسباب - جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية، مؤكدة أن الفنانة تعي كل ما يدور حولها وتتحدث أحيانًا مع الطاقم الطبي.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.

يذكر أن "الدستور" انفردت استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وكذلك خبر نقلها للعناية المركزة، وقبلها خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتفاصيل حالتها الصحية، وإيجابية أول تحليل لها داخل مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي.

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