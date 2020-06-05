«الأعلى للثقافة» ينعي رئيس إدارة الشئون الأدبية

ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمي، الدكتور عبدالرحمن حجازي رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، الذي وافته المنية فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وكتب المجلس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بكل مشاعر الحزن والأسى.. أنعى الدكتور عبدالرحمن حجازي رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي وافته المنية فجر اليوم".وتابع: لقد فقد المجلس الأعلى برحيل الدكتور عبدالرحمن نموذجا متفردا للخلق الرفيع والالتزام والإخلاص وتقديس العمل، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بفيض مغفرته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".جدير بالذكر أن "حجازي" أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى المستشفى إلا أن حالته الصحية تدهورت مما أدى إلى وفاته على الفور.